Tabacchi venduti senza autorizzazione, maxi-sequestro a Lucca

La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato 144 chili di sigarette e 40mila prodotti da fumo, il tutto venduto senza autorizzazione. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di una serie di controlli presso i rivenditori autorizzati di generi di monopolio e tabacchi.

Tra i diversi esercizi controllati dai finanzieri è stato individuato un punto di ristoro, gestito da persone che avevano anche una rivendita di tabacchi il cui patentino risulta intestato ad un soggetto italiano, in violazione delle norme. Per questo il venditore abusivo è stato segnalato alla procura e i prodotti sequestrati.


