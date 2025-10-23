Al Teatro Shalom va in scena 'Io sono un altro te', lo spettacolo sulla vita della beata Chiara Luce Badano

Sabato 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Shalom andrà in scena 'Io sono un altro te', lo spettacolo sulla vita della beata Chiara Luce Badano, realizzato dalla Compagnia Teatrale Aletheia con l'Associazione Con lo Sguardo di Filippo.

Lo spettacolo è a offerta libera, con un minimo di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni: compagniaaletheia@gmail.com o 346 3779194

La Compagnia Aletheia

Nasce nel 2010 a Firenze, all’interno del Movimento dei Focolari, con l’obiettivo di promuovere unità e fratellanza. La compagnia si distingue per la messa in scena di musical, tra cui 'Streetlight', opera del complesso internazionale Gen Rosso. Nel 2019 la compagnia decide di cimentarsi in una nuova sfida, quella di scrivere un testo inedito: 'Io sono un altro te'.

Chi era Chiara Luce Badano

Chiara Luce Badano, oggi beata, era una giovane appartenente al Movimento dei Focolari. Nel 1988, all'età di 17 anni, scopre di essere malata di osteosarcoma, uno dei tumori più dolorosi e spietati. Dopo una diagnosi così sconvolgente, Chiara inizia il suo percorso e, dopo un primo momento difficile, i famosi “fatidici 25 minuti”, trova il coraggio di dire il suo “sì”, accettare la malattia e viverla con l’aiuto della sua incrollabile fede. Chiara infatti non si perde mai d’animo, anzi regala gioia immensa a chi le sta attorno. È così che nasce l’idea di portare in scena la sua storia, una vicenda di fede e di coraggio, per raccontare il suo esempio e la forza del suo spirito.