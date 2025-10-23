Vento forte e temporali, a Empoli e Vinci chiusi parchi e giardini fino alla fine dell'allerta meteo

Continua il maltempo anche sull'Empolese Valdelsa dove per la giornata di oggi, giovedì 23 ottobre, è stata estesa l'allerta arancione in parte degli 11 Comuni. Tra questi Empoli e Vinci che questo pomeriggio, con due ordinanze, hanno chiuso parchi e giardini pubblici nei rispettivi territori fino al termine delle criticità.

A seguito del codice arancione, per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e codice giallo per temporali forti e vento valido fino alle ore 6 di venerdì 24 ottobre 2025, il Comune di Empoli come riferito in una nota, vista la situazione di criticità in riferimento al vento sostenuto ha emesso l'ordinanza n. 461 in cui viene vietata qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. Inoltre è ordinato ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici di garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

A Vinci il sindaco Daniele Vanni ha firmato l'ordinanza numero 141, con la quale vengono chiusi parchi e giardini pubblici all'interno del territorio comunale per tutta la giornata di oggi, giovedì 23 ottobre, e comunque fino al termine dell'allerta meteo. La decisione, viene spiegato dal Comune, è stata presa per prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità della cittadinanza. Oltre al divieto di qualunque attività nei giardini e nei parchi pubblici, nell'ordinanza viene raccomandato di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili.

