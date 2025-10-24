32esima Tartufesta: due giorni tra sapori, musica e artigianato nel borgo di Montaione

Montaione
Un weekend immersi tra le eccellenze locali di Montaione, con degustazioni, laboratori, musica e divertimento per tutta la famiglia

Si apre il sipario sulla 32ª edizione della TartuFesta, la Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici che, da oltre trent’anni, porta nel cuore della Toscana i profumi e i sapori autentici dell’autunno. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, le vie e le piazze di Montaione diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il tartufo sarà il protagonista assoluto, insieme alle eccellenze enogastronomiche del territorio. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Palazzo Medici Riccardi alla presenza della Consigliera metropolitana con delega al Turismo e Sviluppo Economico Sara di Maio e per il Comune di Montaione il Sindaco Paolo Pomponi e il Vice Sindaco Luca Belcari.

Le specificità di ogni territorio rappresentano la grande ricchezza di tutta la comunità metropolitana – commenta Sara Di Maio, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata al Turismo e allo Sviluppo economico -. La manifestazione è peraltro pensata puntando a coinvolgere tutte le generazioni, dunque convivialità unita alla qualità”.

TartuFesta è una manifestazione che celebra il tartufo e promuove le eccellenze agricole, culturali ed enogastronomiche di Montaione”, ha detto il sindaco Paolo Pomponi. “32 edizioni testimoniano la solidità dell’evento, la sua capacità di rinnovarsi e di coinvolgere generazioni diverse. La partecipazione costante di associazioni, imprese, cittadini e istituzioni è la chiave di questa longevità proprio perché l’intera comunità partecipa attivamente, contribuendo a rendere l’evento un’occasione di promozione condivisa. Non è solo una festa dell’agroalimentare, è un modo per contribuire a rafforzare l’identità di Montaione e per far vivere a visitatori e turisti un’esperienza autentica, in uno dei luoghi più belli del nostro territorio e non solo”.

La manifestazione è un punto fermo nel calendario degli eventi toscani: il tartufo, re della tavola, si affianca a olio extravergine d’oliva, vini locali, formaggi, salumi e alle tante produzioni agricole che raccontano l’identità di Montaione e delle sue colline. Per oltre un mese, dal 25 ottobre al 30 novembre, i ristoranti del borgo proporranno speciali menù a base di tartufo con l’iniziativa “Il tartufo nel piatto”, un’occasione per gustare la creatività degli chef locali e la ricchezza dei prodotti stagionali.

La festa inizia sabato 25 ottobre con un’anteprima pensata per tutti: i più piccoli avranno la loro Ora del Racconto speciale in Biblioteca, tra fiabe e laboratori creativi dedicati all’autunno, mentre gli amanti della natura potranno vivere l’emozione di un’escursione a cavallo nelle aree tartufigene o visitare la “Gerusalemme di Toscana” di San Vivaldo, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale di Montaione. In serata, Piazza della Repubblica si trasformerà in un punto d’incontro per i giovani e non solo, con musica d’autore, birre artigianali, cocktail e stand gastronomici: un modo conviviale per inaugurare l’atmosfera di festa.

Il clou arriverà domenica 26 ottobre, con l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro alle ore 11 in Piazza della Repubblica a cui seguirà alle 11,30 la presentazione del libro di Patrizia Rossetti, montaionese d’origine, dal titolo “Semplicemente Io”. Da lì in poi, sarà un susseguirsi di emozioni e appuntamenti:

TartuRÉ, la mostra-mercato del tartufo e dei prodotti al tartufo;
• la Via dei Sapori, dove produttori agricoli locali racconteranno le loro eccellenze;
• il Mercatino Arti e Mestieri con l’artigianato tipico;
• il Mercato straordinario lungo Viale da Filicaja.

Non mancheranno gli spazi dedicati al volontariato e all’associazionismo, insieme all’area Gioca Bimbo a Villa Serena, pensata per il divertimento dei più piccoli.

Nel pomeriggio, tra caldarroste fumanti, musica e allegria, il borgo sarà animato dalla sfilata della Filarmonica G. Donizetti con musicisti e majorette. Nel giardino di Villa Serena, il pubblico potrà assistere alla suggestiva caccia al tartufo, dimostrazione di cerca e cavatura a cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminiatesi. Non mancheranno i momenti dedicati al gusto come lo stand gastronomico del Ristoro del Tartufaio, attivo a pranzo.

In Piazza della Repubblica dalle ore 16,00 inizieranno i Cooking Show: il primo appuntamento vede ospite Vincenzo Semeraro, excecutive chef e docente di cucina. Alle ore 17,00 ai fornelli sarà protagonista Michele Rinaldi, chef di origine bergamasca e allievo di Gualtiero Marchesi, chef pâtissier a Castelfalfi. Seguirà, alle ore 18,00 l’AperiTartufo, dimostrazione e degustazione di un cocktail al tartufo di Montaione, creato dal barman Valentino Donati, sommelier e membro della Campari Academy. Chiuderà la serata, alle ore 18,30, Matteo Cervini, appassionato di carne, anche lui chef a Castelfalfi, al ristorante Rosmarino.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la possibilità di partecipare a escursioni guidate come “Il Paesaggio ritrovato”, un percorso tra natura e tartufi che conduce nel cuore delle valli di Montaione, e alle visite alla “Gerusalemme” di San Vivaldo, che per tutta la giornata accoglierà i visitatori.

La TartuFesta di Montaione è un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che riesce a unire gusto, cultura, natura e convivialità in un’esperienza indimenticabile. L’appuntamento è quindi per il 25 e 26 ottobre 2025, per vivere insieme due giornate intense tra tradizione e innovazione.

