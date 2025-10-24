A La Stella lavori in corso per marciapiede e illuminazione

Un nuovo marciapiede e una nuova illuminazione. Sono i lavori previsti per Via Maremmana, nella frazione della Stella, al confine con il Comune di Lamporecchio.

Cominceranno lunedì 27 ottobre e dureranno almeno fino al 10 dicembre, con un cambiamento momentaneo della viabilità (si viaggerà a senso unico alternato).

L’intervento – per il quale l’amministrazione comunale ha intercettato un finanziamento di centomila euro da parte della Città Metropolitana di Firenze – prevede il rifacimento del marciapiede di Via Maremmana dal lato dei civici pari dal 2 al 26, così da metterlo in sicurezza e quindi facilitare ulteriormente il collegamento della frazione con la vicina zona commerciale (oltre la rotonda, nel Comune di Lamporecchio).

In contemporanea, ai lavori di rifacimento del marciapiede si affiancheranno quelli per la sostituzione dell’impianto di illuminazione, con uno nuovo, completamente a led, così da garantire un maggiore efficientamento energetico.

“Le nostre frazioni sono al centro di vari interventi, che stiamo pianificando in base alle esigenze che sono emerse nei vari incontri organizzati con la cittadinanza - ha precisato Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

A La Stella faremo un intervento importante con lo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni, con la realizzazione del marciapiede che collegherà la frazione con la zona commerciale. La sostituzione di tutti i lampioni con la tecnologia a led ci permetterà di rendere più efficiente l'illuminazione, che spesso era soggetta a guasti legati alla vetustà dei lampioni e ci permetterà di risparmiare nel tempo sia sulle manutenzioni che sulle bollette. Un intervento fondamentale che mette insieme il rispetto per l'ambiente, il risparmio economico e una maggiore sicurezza per la popolazione”.

La viabilità

Come accennato, cambia la viabilità nella frazione della Stella: dalle 7.00 di lunedì 27 ottobre alle 18.00 di mercoledì 10 dicembre, su Via Maremmana fra i civici 2 e 26 la circolazione dei veicoli sarà regolata tramite un senso unico alternato, regolato da movieri.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa