Aggredisce infermiere e vigilante in ospedale a Empoli, arrestato 32enne

Un 32enne è stato arrestato a Empoli dai carabinieri dopo un'aggressione in ospedale. Il giovane era stato trasportato al San Giuseppe dalla sua abitazione di Castelfranco di Sotto e, una volta in ospedale, avrebbe aggredito un infermiere e un addetto alla vigilanza. Solo l'intervento dei carabinieri lo avrebbe fermato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe manifestato comportamenti aggressivi al momento della dimissione, opponendo resistenza e colpendo il personale sanitario e di vigilanza. Questi ultimi hanno riportato lesioni giudicate lievi. L'arrestato è stato portato a Sollicciano.

