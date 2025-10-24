Agguato al pullman del Pistoia Basket, l'autopsia conferma: "Autista colpito mortalmente a torace e collo"

"Secondo l’autopsia, le cause della morte dell'autista sono direttamente collegate alle ferite al collo e al torace provocate dalla pietra che gli è stata scagliata contro". Così ha spiegato il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, durante la conferenza stampa dedicata all’aggiornamento delle indagini sull’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui ha perso la vita Raffaele Marianella, autista di 65 anni.

"Il povero autista - ha aggiunto Auriemma -, ha perso molto sangue e sono risultati vani anche i tentativi immediati di soccorso compiuti da un agente di Polizia, che ha cercato a lungo di rianimarlo".