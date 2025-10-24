Aoup, circa trenta donazioni di sangue con testimonial d'eccezione

Hanno fruttato ventisette donazioni di sangue le ultime due iniziative di apertura straordinaria domenicale promosse dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup insieme alle associazioni per sensibilizzare la popolazione a donare.

Domenica 5 ottobre ha fatto da testimonial Marley Supercane, il pastore tedesco speciale in quanto cieco ma con il brevetto ufficiale della Scuola italiana cani da salvataggio della Protezione Civile per la ricerca di persone scomparse in superficie. Con i padroni Marco e Carlotta che l’hanno adottato e lo accompagnano spesso in ospedale, dove va a far visita anche ai piccoli ricoverati, con la sua presenza ha fatto sì che donassero in 7.

Domenica scorsa, 19 ottobre, è stato invece il turno dell’Associazione Club 500 auto d’epoca con il presidente Vincenzo Abbondanza e Club Vespe della provincia di Pisa con la presidente Benedetta Macchi. Grazie a loro in questa giornata sono state effettuate 20 donazioni.

Altre iniziative di sensibilizzazione e donazione con altri testimonial sono in corso e verranno presto rese note.

Si ricorda che si può donare al presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, ingresso C, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17). E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742

