Cambio in Giunta a Montespertoli: Alessandra De Toffoli lascia l’incarico, entra Annalisa Giotti

Con decreto sindacale il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha nominato Annalisa Giotti nuova componente della Giunta comunale, affidandole le deleghe a Cultura, Turismo, Gemellaggi e Tradizioni Popolari.

La nomina segue le dimissioni dall’Assessora Alessandra De Toffoli, che lascia l’incarico per motivi personali. Durante il suo mandato ha promosso e sostenuto numerosi progetti nel campo culturale e turistico, rafforzando il rapporto con le associazioni locali, la rete dei gemellaggi e la valorizzazione delle tradizioni popolari.

“Desidero ringraziare Alessandra De Toffoli per il grande lavoro svolto in questi anni – dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini – per la passione e la dedizione con cui ha seguito la vita culturale e turistica del nostro territorio, contribuendo a consolidare l’identità di Montespertoli come comunità viva e accogliente. Allo stesso tempo sono certo che la scelta di Annalisa Giotti potrà continuare a far crescere la nostra comunità e portare competenze nuove in questo percorso.”

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Sindaco, alla Giunta, al gruppo consiliare e a tutti i dipendenti comunali per il lavoro condiviso, l’impegno e la collaborazione quotidiana.” – dichiara Alessandra De Toffoli - “È stato un percorso intenso e prezioso, fatto di passione e di attenzione verso la nostra comunità. Auguro di cuore un grande in bocca al lupo ad Annalisa, che prenderà il mio posto. È una persona capace, competente e motivata, e sono certa che saprà portare avanti con entusiasmo e visione i progetti e i valori che ci uniscono. Porto con me un’esperienza ricca di significato, le persone incontrate lungo il cammino e il profondo affetto per la comunità di Montespertoli, che continuerò a seguire sempre con stima e vicinanza.”

Con la nomina di Annalisa Giotti, la Giunta mantiene invariata la propria composizione numerica, nel rispetto dello Statuto comunale e delle norme di equilibrio di genere previste dalla legge.

“La scelta di Annalisa Giotti – prosegue il Sindaco – nasce da un rapporto di fiducia e dalla volontà di assicurare continuità all’azione amministrativa in settori fondamentali come cultura, turismo e gemellaggi. Siamo certi che saprà portare entusiasmo, competenza e capacità di dialogo con le realtà del territorio.”

La nuova Assessora ha espresso riconoscenza per la fiducia accordatale: “Ringrazio il Sindaco per la dimostrazione di fiducia per il conferimento dell’incarico di assessore di cui sono onorata. Mi impegnerò a portare avanti l’ottimo lavoro che ha svolto precedentemente Alessandra De Toffoli.”

Chi è Annalisa Giotti

Annalisa Giotti, nata a Montespertoli nel 1977, ha un’ampia esperienza nel turismo e nella pubblica amministrazione. Diplomata all’Istituto “Marco Polo” di Firenze e abilitata come Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, ha lavorato per oltre vent’anni nella promozione del territorio e nell’organizzazione di eventi culturali, collaborando a lungo con il Consorzio Turistico Montespertoli.

Ha operato come impiegata e consulente per diverse agenzie e tour operator toscani e come docente per il Centro Studi Turistici di Firenze. Dal 2024 lavora presso il Comune di Firenze nel Servizio Sport. Conosce profondamente il territorio e le sue realtà associative, che ha contribuito a valorizzare con professionalità e passione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa