Consiglio comunale di Empoli: tra i punti KEU, Multiutility, Palestina e intitolazione strada a Sergio Ramelli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 27 ottobre 2025 a partire dalle 18.30 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito l’ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su disservizi trasporto pubblico locale

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su situazione dell’impianto di riscaldamento del Centro Diurno di Cerbaiola. Inagibilità piano superiore dello stesso centro diurno

4 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su stato aggiornato dei controlli, risultati analitici e orientamenti sulla bonifica o messa in sicurezza permanente del tratto empolese della sr 429 interessato dal materiale “keu”

5 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su situazione di degrado, disturbi, tentativi di furto e insicurezza in piazza Farinata degli Uberti

6 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su gestione degli spazi ex Cinema La Perla

7 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su trasporto scolastico per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

8 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027. Secondo aggiornamento

9 Programma triennale opere pubbliche 2025-2026-2027 elenco annuale 2025 - 2^ variazione per le annualità; 2025-2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023.

10 Proroga convenzione per la gestione in forma associata del giudice di pace di Empoli

11 Rinnovo affidamento gestione servizio farmaceutico del Comune di Empoli per il quinquennio 2026-2030

12 Regolamento della Consulta comunale degli studenti delle scuole superiori di Empoli - approvazione modifiche

13 Declassamento e conseguente sdemanializzazione di una porzione della strada vicinale di uso pubblico denominata “via Maremmana i tratto”, all’altezza dei civici 12 e 16, e classificazione della porzione sostitutiva

14 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 6 del 28/05/2025. approvazione

15 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 7 del 11/06/2025. approvazione

16 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 8 del 23/07/2025. approvazione

17 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 9 del 27/08/2025. approvazione

18 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Serd per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

19 Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare per il rispetto della parità di genere nel consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Toscana Medio Val d’arno

20 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per istituzione del “Palio delle Contrade” – torneo cittadino sportivo e culturale per la promozione della coesione sociale, dello sport e delle tradizioni locali

21 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una strada, piazza o luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli

22 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per valorizzazione del canile e del gattile comunale di Empoli attraverso progetti innovativi di dogsharing e catsharing ispirati al modello Hundelieb

23 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari gruppo Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli adesione alla “Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”

24 Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su interruzioni delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania

25 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli

26 Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra contro la quotazione in borsa della Multiutility toscana

27 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su modifica segnaletica viabilità via Tino da Camaino ed adozione provvedimenti per carenza parcheggi zona ospedaliera

28 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel Comune di Empoli

29 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via Fucini, incrocio con viale Amendola, lato liceo artistico “Virgilio”

30 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da keu

31 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese

32 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle e per l’attivazione del servizio pre e dopo scuola nel Comune di Empoli, di una indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere