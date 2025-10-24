Crea scompiglio alla Biblioteca delle Oblate, arrestato

Nel pomeriggio del 23 ottobre i carabinieri sono intervenuti alla Biblioteca delle Oblate, in via dell’Oriuolo a Firenze, dove un 47enne era in forte stato di agitazione.

L'uomo avrebbe arrecato disturbo agli utenti della struttura e danneggiato alcuni arredi. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo avrebbe opposto resistenza ai militari, che lo hanno accompagnato presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato tratto in arresto in relazione all’ipotesi dei reati di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.