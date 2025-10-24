FdI celebra tre anni di governo Meloni: l'evento a Prato

Anche in Toscana Fratelli d'Italia festeggia tre anni di governo Meloni, nell'ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia e a cui partecipano ministri e sottosegretari insieme a parlamentari, dirigenti ed eletti nelle amministrazioni locali, per raccontare la crescita dell'Italia e i tanti obiettivi raggiunti dal primo esecutivo italiano guidato da una donna.

Domani, sabato 25 ottobre alle ore 15.30, si svolgerà a Prato, presso "Art hotel museo" (viale della Repubblica, 289), un incontro alla presenza, fra gli altri, del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra.

Soltanto in questo fine settimana saranno in tutto dieci le regioni coinvolte in tutto il paese nelle iniziative per celebrare i risultati raggiunti dal primo governo italiano guidato da una donna, divenuto oggi il terzo esecutivo più longevo della storia repubblicana: oltre che in Toscana si terranno in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria.