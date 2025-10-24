Fiorentina–Bologna: stop alla vendita di alcol e divieto di bombolette spray

In vista dell’incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Bologna FC, in programma domenica 26 ottobre 2025 e valevole per il campionato di Serie A 2025/2026, la Prefettura di Firenze ha disposto una serie di misure per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato all’esito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi lo scorso 22 ottobre, e prevede, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.LL.P.S.), il divieto di vendita e asporto di bevande alcoliche – di qualunque gradazione – e di bevande in contenitori di vetro o lattine dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di domenica 26 ottobre.

Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali, fisse o ambulanti, situati nell’area esterna allo stadio Artemio Franchi, compresa nel perimetro delimitato da Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi e Viale Volta.

Contestualmente, è stato disposto anche il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, sia all’interno dell’impianto sportivo sia nell’area esterna delimitata dallo stesso perimetro.

Le misure di sicurezza, spiegano dalla Prefettura, rientrano in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire il sereno svolgimento della partita e a tutelare l’incolumità dei tifosi e dei cittadini, in considerazione dell’elevato afflusso previsto per il derby dell’Appennino.