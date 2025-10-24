Getta a tetta la cocaina, i carabinieri lo vedono: arrestato

Cronaca Firenze
Nella notte del 24 ottobre, a Firenze i carabinieri hanno arrestato un 22enne, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Notato in atteggiamento sospetto a Coverciano, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, nei cui confronti ha opposto resistenza, tentando di disfarsi di un involucro poi recuperato, contenente 12,5 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi. La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare ulteriori 0,3 grammi di hashish e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

