Giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina, confermata condanna al tifoso viola

È stata confermata la condanna a un anno e sei mesi per il ristoratore marchigiano tifoso della Fiorentina che molestò una giornalista dopo un derby perso con l'Empoli. Il 27 novembre 2021 Greta Beccaglia venne molestata in diretta tv fuori dallo stadio Castellani da un fan viola, stava parlando da inviata per Toscana Tv.

Il tifoso la molestò e andò via. La scena fu immortalata dalle telecamere. Beccaglia protestò in diretta: "Non puoi fare questo". Lei proseguì la diretta ma poi denunciò il tifoso.

Per il tribunale di Firenze non si trattò di una bravata: per questo nel dicembre 2022 condannò il tifoso a un anno e mezzo di reclusione pena sospesa. La Corte d'appello ha confermato la decisione.

Così Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana: "L'oltraggio subito dalla collega durante la diretta fuori dallo stadio di Empoli si commenta con una sola parola: indignazione. Il sindacato era e continuerà a stare al fianco della giornalista fino a quando la parola fine sull'intera vicenda non sarà pronunciata".