'Donare ti Dona': domenica al via i prelievi per i nuovi donatori a Fucecchio

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Seconda iniziativa di ‘Donare ti Dona’, dopo l’incontro informativo con la dottoressa Martinelli. Prelievi dalle 7.30 alle 11.30, picco tra le 9 e le 10. Per partecipare contattare Avis e Fratres

Domenica 26 ottobre, in occasione del 'Dono Day' 2025, il centro trasfusionale di Fucecchio accoglierà i nuovi donatori. I prelievi si svolgeranno dalle 7.30 alle 11.30, con il picco di affluenza previsto tra le 9 e le 10.

Si tratta della seconda iniziativa inserita nel programma di 'Donare ti Dona', dopo l’incontro dello scorso sabato 14 ottobre in sala consiliare su 'La donazione di sangue: come e perché' con la dottoressa Martinelli.

Per partecipare al primo prelievo, propedeutico alla donazione, è possibile contattare le associazioni del territorio: Avis e Fratres.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Montopoli in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro, Avis di Montopoli Val d’Arno e Fratres.

