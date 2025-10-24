'Donare ti Dona': domenica al via i prelievi per i nuovi donatori a Fucecchio

Seconda iniziativa di ‘Donare ti Dona’, dopo l’incontro informativo con la dottoressa Martinelli. Prelievi dalle 7.30 alle 11.30, picco tra le 9 e le 10. Per partecipare contattare Avis e Fratres
Domenica 26 ottobre, in occasione del 'Dono Day' 2025, il centro trasfusionale di Fucecchio accoglierà i nuovi donatori. I prelievi si svolgeranno dalle 7.30 alle 11.30, con il picco di affluenza previsto tra le 9 e le 10.
Si tratta della seconda iniziativa inserita nel programma di 'Donare ti Dona', dopo l’incontro dello scorso sabato 14 ottobre in sala consiliare su 'La donazione di sangue: come e perché' con la dottoressa Martinelli.
Per partecipare al primo prelievo, propedeutico alla donazione, è possibile contattare le associazioni del territorio: Avis e Fratres.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Montopoli in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro, Avis di Montopoli Val d’Arno e Fratres.
