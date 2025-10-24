Grave incidente sul lavoro a Roccastrada, ferito 27enne

Grave incidente sul lavoro in provincia di Grosseto. Un 27enne, che stava lavorando su un trattore, è sceso dal mezzo ed è stato investito da un veicolo.
Il fatto è avvenuto sulla sp 157 nel comune di Roccastrada. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl.
