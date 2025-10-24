'Il Mercatale in Empoli' e le sue prelibatezze in via Bisarnella

La Famiglia de “Il Mercatale in Empoli” cresce. Sabato 25 ottobre 2025, in via Bisarnella lato parco Mariambini, dalle 8 alle 13, eccellenze in vetrina. E con qualche novità come l’ingresso nella grande famiglia del mercato agroalimentare di ‘La nuova fattoria’ che porterà il pane di grani antichi e il sale di Volterra, il pane ai 5 cereali e la schiacciata di Volterra. Ma non solo, anche la gastronomia con lasagne, zuppe e arancini e molto altro.

Poi le aziende agricole Proceva con la pasta, Fabio Conti con i marroni del Mugello, Marco Macelleria coi salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio. L'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca (una varietà antica di mela molto apprezzata), l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

L’oramai immancabile parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; Marco Scarselli con frutta e verdura della sua azienda agricola di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

E per concludere questa palette di sapori e gusti davvero unici e genuini, le aziende agricole la Contadina con i formaggi caprini e Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa