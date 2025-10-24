Il Museo Leonardiano d'inverno resta aperto anche il martedì

Da novembre a febbraio il Museo Leonardiano sarà aperto anche di martedì.

È la decisione presa tramite il decreto firmato dal sindaco (n. 63 del 21 ottobre 2025) per ampliare l’offerta del museo anche durante tutti i giorni feriali, così da consentire la visita a chi arriva in città durante la settimana (e non solo nel fine settimana) e in particolare per favorire l’accesso alle scolaresche.

“I numeri di ottobre che stiamo registrando al Museo Leonardiano sono particolarmente importanti - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che detiene la delega al turismo e alle politiche culturali.

Questo è un segnale estremamente positivo, perché se vogliamo rafforzare il settore turistico abbiamo bisogno di flussi che si spostano sul nostro territorio anche in bassa stagione. Anche per questo motivo con convinzione ho firmato il decreto che rispetto agli anni scorsi determina l'apertura del museo tutti i giorni anche nel periodo invernale”.

Il nuovo orario, che si può consultare sul sito del Museo Leonardiano - museoleonardiano.it - insieme a tutte le informazioni riguardanti il costo del biglietto e le modalità di visita, vedrà le porte aperte dalle 10 alle 16.30 (con chiusura della biglietteria alle 15.45), dal lunedì al venerdì, al Castello dei Conti Guidi, alla palazzina Uzielli e alla sezione “Leonardo e la pittura” in Via Roma; il sabato, la domenica e i giorni festivi l’orario di chiusura è posticipato fino alle 18 (con la chiusura della biglietteria prevista per le 17.15).

La casa natale di Leonardo ad Anchiano continuerà a osservare l’orario consueto, rimanendo dunque chiusa il martedì (il sabato e domenica il complesso di Anchiano chiude alle 17).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

