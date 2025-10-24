Il Museo Leonardiano d'inverno resta aperto anche il martedì

Cultura Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Da novembre a febbraio il Museo Leonardiano sarà aperto anche di martedì.

È la decisione presa tramite il decreto firmato dal sindaco (n. 63 del 21 ottobre 2025) per ampliare l’offerta del museo anche durante tutti i giorni feriali, così da consentire la visita a chi arriva in città durante la settimana (e non solo nel fine settimana) e in particolare per favorire l’accesso alle scolaresche.

“I numeri di ottobre che stiamo registrando al Museo Leonardiano sono particolarmente importanti - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che detiene la delega al turismo e alle politiche culturali.

Questo è un segnale estremamente positivo, perché se vogliamo rafforzare il settore turistico abbiamo bisogno di flussi che si spostano sul nostro territorio anche in bassa stagione. Anche per questo motivo con convinzione ho firmato il decreto che rispetto agli anni scorsi determina l'apertura del museo tutti i giorni anche nel periodo invernale”.

Il nuovo orario, che si può consultare sul sito del Museo Leonardiano - museoleonardiano.it - insieme a tutte le informazioni riguardanti il costo del biglietto e le modalità di visita, vedrà le porte aperte dalle 10 alle 16.30 (con chiusura della biglietteria alle 15.45), dal lunedì al venerdì, al Castello dei Conti Guidi, alla palazzina Uzielli e alla sezione “Leonardo e la pittura” in Via Roma; il sabato, la domenica e i giorni festivi l’orario di chiusura è posticipato fino alle 18 (con la chiusura della biglietteria prevista per le 17.15).

La casa natale di Leonardo ad Anchiano continuerà a osservare l’orario consueto, rimanendo dunque chiusa il martedì (il sabato e domenica il complesso di Anchiano chiude alle 17).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate

Vinci
Cultura
14 Ottobre 2025
candidate capitale cultura

A Vinci 'Wor(L)d in Progress', il festival della parola: il programma completo

La Pro Loco di Vinci ha pubblicato il programma definitivo degli ospiti di Wor(L)d in Progress, il festival dedicato alla parola che si terrà a Vinci sabato 25 e domenica [...]

Vinci
Attualità
13 Ottobre 2025

'Musica perseguitata': a Sovigliana un festival dedicato a Castelnuovo-Tedesco e al Novecento italiano

A 130 anni dalla nascita di Mario Castelnuovo-Tedesco, nelle terre che hanno incorniciato “gli anni più lieti della sua vita”, il Centro di Formazione e Cultura Musicale intende omaggiare il [...]

Vinci
Attualità
8 Ottobre 2025

Maura Tombelli ospite alla Biblioteca Leonardiana per presentare il suo libro

“Per caso... un osservatorio, il Beppe Forti", questo il titolo del primo libro scritto da Maura Tombelli e a presentarlo sarà proprio l’attuale direttrice dell’Osservatorio astronomico di Montelupo, ospite sabato [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina