In spiaggia con l'auto a Forte dei Marmi, multa da mille euro

Cronaca Forte dei Marmi
Un pensionato è stato multato oggi dalla polizia municipale di Forte dei Marmi dopo essere andato con la sua auto in spiaggia, dove si è arenato. A bordo del mezzo c'era anche la nipotina dell'uomo, che è stato sanzionato per 1000 euro. Ad allertare la municipale, giunta sul posto, sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena: è stato necessario anche l'intervento dei mezzi di soccorso per rimuovere il veicolo. È poi scattata la multa per il conducente, finito lungo il bagnasciuga: il regolamento vieta infatti l'accesso di veicoli a motore in spiaggia.

