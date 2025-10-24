In spiaggia con l'auto a Forte dei Marmi, multa da mille euro

Un pensionato è stato multato oggi dalla polizia municipale di Forte dei Marmi dopo essere andato con la sua auto in spiaggia, dove si è arenato. A bordo del mezzo c'era anche la nipotina dell'uomo, che è stato sanzionato per 1000 euro. Ad allertare la municipale, giunta sul posto, sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena: è stato necessario anche l'intervento dei mezzi di soccorso per rimuovere il veicolo. È poi scattata la multa per il conducente, finito lungo il bagnasciuga: il regolamento vieta infatti l'accesso di veicoli a motore in spiaggia.

