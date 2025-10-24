Ladri in un'oreficeria di Ponte a Elsa: rubata cassaforte con mille euro

I ladri hanno messo a segno un colpo in un'oreficeria a Ponte a Elsa e hanno portato via la cassaforte con mille euro. Hanno colpito un locale in fase di dismissione in via Caduti della Libertà nella frazione empolese.

Sono stati un paio di passanti, intorno all'una di notte del 24 ottobre, a dare l'allarme al 112 dopo aver visto alcune persone caricare una cassaforte su un'auto e allontanarsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno svolto i primi rilievi. I malviventi avrebbero forzato la porta d'ingresso e una volta nel negozio, non trovando i gioielli, hanno smurato la piccola cassaforte, trascinata sul pavimento e in strada per caricarla su una vettura. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di sorveglianza.