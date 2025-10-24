Lavori a Fiano, Più Certaldo: "Si segnalano ritardi e criticità"

I lavori di riqualificazione della frazione di Fiano, avviati dal Comune di Certaldo nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche, stanno registrando ritardi significativi rispetto al cronoprogramma presentato alla cittadinanza dal sindaco Giovanni Campatelli.

Nessuna comunicazione ufficiale (se non gli obblighi di pubblicazione in albo pretorio) riguardo la seconda variante che, come si apprende dalla documentazione, rimodula i lavori introducendo due significative modifiche: una rampa per disabili in Piazza Gasparri e la sistemazione di “Piazzetta Vecchia”.

Sebbene la variante conceda una proroga dei termini per la fine lavori di 40 giorni, fatichiamo a credere che gli stessi saranno ultimati nei tempi stabiliti considerando l’attuale condizione del cantiere e la totale assenza di lavoratori da almeno due mesi.

Preoccupazioni per la sicurezza e la segnaletica

Nelle ultime settimane numerosi residenti hanno segnalato criticità legate alla sicurezza dei cantieri: mancanza di segnaletica provvisoria, delimitazioni insufficienti e scarsa illuminazione notturna.

Tali situazioni rendono difficoltoso il passaggio pedonale e rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza stradale.

Richiesta di chiarimenti e trasparenza

Alla luce dei ritardi e delle problematiche riscontrate, chiediamo all’Amministrazione comunale chiarimenti sui motivi dello slittamento dei tempi e l’immediata adozione di misure per garantire condizioni di sicurezza adeguate nei cantieri ancora aperti.

Un problema più ampio

Le difficoltà registrate a Fiano si inseriscono in un quadro più ampio di criticità nella gestione dei cantieri comunali di Certaldo, dove già sono stati segnalati ritardi e carenze organizzative.

PIù Certaldo

