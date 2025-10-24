Lavoro irregolare in agricoltura: 5 denunce nel Fiorentino. Violazioni anche a Fucecchio

Cronaca Fucecchio
Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Firenze ha condotto una serie di controlli nel settore agricolo della provincia, concentrandosi sulle cosiddette “ditte senza terra”, cioè quelle che forniscono manodopera a terzi per la raccolta dell’uva e la manutenzione del verde.

Le ispezioni hanno portato al deferimento di cinque datori di lavoro alla Procura di Firenze e alla sospensione temporanea di un’attività a Greve in Chianti, dove un lavoratore straniero è stato trovato nei vigneti privo di copertura assicurativa e contrattuale. L’attività è stata poi riattivata dopo la regolarizzazione del rapporto e il pagamento della sanzione prevista.

Ulteriori violazioni sono state accertate nelle campagne di Pontassieve, Greve in Chianti e Fucecchio, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: mancata sorveglianza sanitaria, assenza di formazione, irregolarità nei subappalti e omissione delle figure obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008.

Complessivamente, sono stati controllati 24 lavoratori, con sanzioni amministrative per circa 4.000 euro e otto prescrizioni obbligatorie per la messa in regola delle ditte.

