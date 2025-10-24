Lucca Comics 2025, 140 treni in più per raggiungere la fiera più attesa dell'anno

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del 'Lucca Comics 2025', in programma dal 29 ottobre al 2 novembre.

Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su trenitalia.com.

Per l’elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo.

I biglietti possono essere acquistati in stazione, anche nelle biglietterie automatiche e presso le validatrici con pittogramma TAP&TAP, online tramite sito e App Trenitalia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Anche quest’anno Regionale di Trenitalia è al fianco della manifestazione e, insieme alla Regione Toscana, continua a promuovere l’utilizzo del treno come soluzione più ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere gli eventi nel totale rispetto dell’ambiente, lasciando a casa l’auto evitando così il traffico stradale e la ricerca del parcheggio.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.