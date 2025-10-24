Maltempo Toscana, onde di 5 metri alla Gorgona. Forte vento, traghetti fermi

Continua l'allerta meteo in Toscana. Nella notte alla Gorgona sono state registrate onde alte fino a 5 metri, con un periodo d’onda di circa 9-10 secondi. Lo ha comunicato il presidente della Regione Eugenio Giani sui suoi social.

Il forte vento di libeccio ha interessato in particolare la provincia di Grosseto, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in numerose località, tra cui Follonica, Scarlino e Gavorrano, per mettere in sicurezza alberi e strutture pericolanti.

Non si segnalano feriti, ma il maltempo ha causato diversi disagi e danni, in un contesto di allerta meteo ancora attiva su buona parte della regione.

Traghetti fermi

Il forte vento di libeccio che ha colpito la costa toscana ha provocato il blocco del traffico commerciale nel porto di Livorno. Nella notte le raffiche hanno raggiunto i 42 nodi, per poi calare a 20-25 nodi, ma con onde alte fino a 3,5 metri che rendono difficoltosi gli accosti e le operazioni portuali.

Attualmente risultano operativi solo i collegamenti con la Sardegna – le navi Cruise Sardegna di Grimaldi e Legacy e Fantasy di Moby – mentre è stata annullata la corsa per Capraia.

Disagi anche nel traffico passeggeri: la nave da crociera Sirena, attesa oggi a Livorno, ha saltato lo scalo e si è diretta a Montecarlo. Fermi quasi tutti i collegamenti con l’isola d’Elba, garantiti solo dalle partenze delle navi Moby Kiss e Niki, come riferisce la Guardia Costiera.

