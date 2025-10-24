Mareggiate, codice giallo sulla costa nord e all'Elba

Persiste sulla Toscana un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba.
Permangono, comunque, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, sabato 25, con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Livorno
San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025
Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]
Livorno
Attualità
16 Ottobre 2025
La grave questione dei siti sessisti è stata oggetto di una mozione, presentata dalla capogruppo di Livorno Provincia Civica, Roberta Ferretti e approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25 [...]
Livorno
Attualità
16 Ottobre 2025
"Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni". A darne notizia, sulla propria pagina facebook, è lo stesso mensile satirico, tramite un comunicato della Mario Cardinali Editore Srl. [...]
<< Indietro