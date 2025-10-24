Mareggiate, codice giallo sulla costa nord e all'Elba

Persiste sulla Toscana un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba.

Permangono, comunque, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, sabato 25, con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.

