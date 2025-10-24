Per nuove strutture comunali a Monteriggioni ecco 700mila euro

Un contributo straordinario di 700 mila euro per realizzare nuove strutture strategiche nel Comune di Monteriggioni (Si). E’ quanto contenuto nell’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Monteriggioni, che prevede la realizzazione della sala della Protezione civile comunale, dei nuovi uffici di Polizia municipale, dell’autorimessa e dell’archivio cartaceo del Comune.
La Giunta nell’ultima seduta ha stanziato 250 mila euro di fondi regionali a valere sul 2025 e 450 mila a valere sul 2026.
Soddisfazione è stata espressa dal presidente Giani: “Siamo orgogliosi come Regione Toscana di poter offrire un aiuto concreto nella realizzazione di strutture che sono nevralgiche per l’attività quotidiana delle amministrazioni della Toscana diffusa, la cui migliorata efficienza porterà benefici anche alla qualità della vita dei cittadini”.
Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa
