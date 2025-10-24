Pistoia Basket, stop alle attività commerciali in memoria dell’autista ucciso

Il Pistoia Basket sospenderà tutte le attività di marketing e commerciali previste prima e durante la partita di domenica prossima, in segno di rispetto per Raffaele Marianella, l’autista ucciso nell’agguato al pullman della squadra da parte di alcuni ultras della Real Sebastiani Rieti.

La società biancorossa ha annunciato di essere in contatto costante con la famiglia della vittima e di aver già avviato iniziative concrete di supporto, che saranno rese pubbliche all’inizio della prossima settimana, al termine di un periodo di silenzio e raccoglimento.

Domenica, durante il match contro la Juvi Cremona, i tifosi della Baraonda Biancorossa, presenti sul bus al momento dell’assalto, hanno fatto sapere che parteciperanno solo al minuto di silenzio in memoria di Marianella, lasciando poi il palasport.

