Pistoia è la Capitale Italiana del Libro 2026: il ministro Giuli annuncia la nomina a Roma

La città toscana trionfa all’unanimità superando Perugia, Carmagnola, Nardò e Tito, e riceverà 500mila euro per promuovere lettura e progetti culturali
Pistoia conquista il titolo di Capitale Italiana del Libro 2026. La nomina è stata annunciata dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nella Sala della Crociera del Collegio Romano, alla presenza della giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti.
La città toscana ha superato Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò (Lecce) e Tito (Potenza), aggiudicandosi all’unanimità il riconoscimento grazie al dossier 'Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro'.
Oltre al prestigioso titolo, Pistoia riceverà un contributo di 500mila euro per realizzare iniziative e progetti culturali legati alla lettura e all’editoria.
