Plures Alia, disponibile online il nuovo portale e la nuova 'Aliapp'

Plures Alia presenta il nuovo sito www.aliaserviziambientali.it e la nuova Aliapp, un ecosistema digitale integrato che consente di accedere in modo immediato e personalizzato a tutti i servizi della multiutility, da smartphone, tablet o computer. La nuova piattaforma permette, tra le altre cose, di iscriversi o subentrare alla Tari e alla Taric, richiedere ritiri on demand, consultare mappe interattive di cassonetti e pulizia strade, pagare online (per gli utenti Taric) in modo rapido e sicuro, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta smart, ossia una bolletta digitale interattiva, consultabile online in formato navigabile, che offre la possibilità di visualizzare in modo chiaro importi, scadenze e dettagli di servizio. Si tratta di un passo avanti nel percorso di trasformazione digitale del gruppo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza fluida, coerente e accessibile su ogni canale.

"Un’unica piattaforma, semplice e integrata, per gestire in pochi passaggi tutto ciò che riguarda i servizi ambientali. È un passo avanti nella digitalizzazione della nostra azienda, ma anche un modo concreto per semplificare la vita dei cittadini e migliorare la qualità del rapporto con Plures Alia", commenta Alberto Irace, amministratore delegato di Plures.

Il nuovo portale supera la distinzione tra ‘sito pubblico’ e ‘area riservata’: fin dall’accesso, ogni utente può scegliere di entrare nel proprio ambiente personale, proprio come in una app. L’autenticazione è semplice e flessibile: oltre alle credenziali tradizionali, è possibile accedere con codici monouso o con gli account Google, Apple e Microsoft, senza necessità di ricordare password complesse.

Nei primi giorni di attività oltre 25.000 utenti, su un totale di 220.000 iscritti, hanno utilizzato la nuova piattaforma, di cui 5.000 nuove registrazioni. I servizi più richiesti sono stati l’attivazione della bolletta via mail, le richieste di ritiro ingombranti, di sfalci e potature e le segnalazioni di abbandono rifiuti.

La piattaforma unificata integra e potenzia le funzioni già note agli utenti, come:

-Aprilo! per l’apertura dei cassonetti stradali digitali;

-Abbandoni per la segnalazione di rifiuti abbandonati;

-Dove Lo Butto per le istruzioni sul corretto conferimento;

-Servizi On Demand per la prenotazione di ritiri e servizi personalizzati;

-Gestione dei pagamenti con bollette, avvisi ed estratti conto digitali.

A queste si aggiungono nuove funzioni completamente self-service:

-iscrizione e subentro Tari e Taric;

-variazioni contrattuali;

-autocertificazione dei conferimenti in Taric;

-attivazione della bolletta smart e della ricezione via mail;

-domiciliazione bancaria e pagamenti con carta di credito (per utenti Taric) o tramite PagoPA;

-rateizzazioni e rimborsi, dove previsti;

-mappe interattive per pulizia strade, cassonetti, centri di raccolta e sportelli Alia;

-calendari di raccolta, richieste e reclami online.

Il nuovo portale www.aliaserviziambientali.it è lo spazio dedicato ai cittadini e alle imprese per gestire ogni aspetto del rapporto con Plures Alia. Dal portale si accede anche l’area corporate, raggiungibile anche dall’esterno all’indirizzo plures.aliaserviziambientali.it, che ospita contenuti istituzionali e informativi della società: profilo societario, piano industriale, governance, sostenibilità, investor relations, carriere e fornitori. In questa area è ospitata anche la sezione dedicata all’educazione ambientale, con l’iscrizione ai progetti didattici per le scuole, oltre alla parte informativa con news, comunicati stampa e la possibilità di iscriversi alla newsletter per non perdere gli aggiornamenti su servizi e attività. I due siti sono interconnessi: un sistema di collegamenti diretti consente di passare da un ambiente all’altro in modo fluido, garantendo continuità di esperienza e accesso integrato alle informazioni.

Le nuove funzionalità sono già disponibili all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it e su Aliapp, aggiornata negli store App Store e Google Play.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

