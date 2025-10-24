"Prendersi Cura con Competenza": a Empoli un ciclo di incontri dedicato ai caregiver

Fornire strumenti pratici, competenze specifiche e supporto emotivo a chi ogni giorno si confronta con la complessità dei disturbi cognitivi e delle demenze. È questo l'obiettivo del ciclo di incontri “Prendersi Cura con Competenza”, organizzato dalla Colori Società Cooperativa Sociale Onlus e rivolto a caregiver familiari, assistenti familiari, badanti e operatori del settore socio-sanitario e assistenziale.

Il percorso formativo si terrà presso la sede della cooperativa, in Via Barzino 1 a Empoli, e sarà condotto da un'esperta di primo piano: la Dott.ssa Antonella Notarelli, Neurologa e Fisiatra, con una vasta esperienza nella gestione dei disturbi cognitivi, delle demenze e della Malattia di Alzheimer.

Gli incontri sono programmati per tre sabati consecutivi, dalle ore 16:00 alle ore 18:00:

29 novembre 2025

6 dicembre 2025

13 dicembre 2025

“Il ciclo è stato progettato per affrontare in modo completo le sfide del caregiving,” spiega Simona Tinti, direttrice della Cooperativa Colori. “Un numero sempre più importante di famiglie si trova a dover affrontare percorsi di cura a una persona cara affetta da qualche forma di demenza. La malattia colpisce la persona anziana, ma anche tutta la famiglia, costretta alla cura senza strumenti e competenze e allo stesso tempo a reimpostare la propria organizzazione di vita. Anche chi offre cura e assistenza ha necessità di avere strumenti e supporti per affrontare un cambiamento così importante. Questo percorso è in grado di dare molte informazioni utili grazie alla grande competenza della Dottoressa Antonella Notarelli e di far conoscere chi vive situazioni analoghe, in modo da sentirsi meno soli.”

Il programma affronterà temi cruciali. Si partirà il 29 novembre con il modulo "Ruolo del CAREGIVING", per analizzare le differenze tra ruolo professionale e affettivo e fornire basi di geriatria e neurologia, con un focus sulla cura centrata sulla persona e sulla comunicazione efficace.

Il secondo incontro, il 6 dicembre, sarà dedicato a "Strumenti e Pratiche di Gestione Quotidiana". Questo modulo, estremamente pratico, affronterà le strategie per gestire comportamenti complessi (come wandering o aggressività), le tecniche corrette per l'igiene, la nutrizione e la mobilizzazione, la prevenzione dei rischi (cadute, lesioni da pressione) e la gestione sicura dei farmaci.

Il ciclo si concluderà il 13 dicembre con "Sostegno e sicurezza dell’assistenza", un appuntamento fondamentale per garantire la sostenibilità della cura nel tempo. Si parlerà di sicurezza ambientale, ma soprattutto di prevenzione dello stress e del burnout del caregiver, fornendo strategie di Cura di Sé e gestione emotiva, fino ad affrontare il tema del "dopo la cura".

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 novembre 2025.

Per informazioni, costi e modalità di iscrizione consultare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/KjqsgJoqNdRg3Sba9 In alternativa, è possibile scrivere a info@coopcolori.it.

Fonte: Colori Società Cooperativa Sociale Onlus