'Le Repubbliche prima della Repubblica': seminario di ricerca alla Domus Mazziniana di Pisa

Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 15:30

Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso la Domus Mazziniana, a Pisa, si svolgerà un seminario di ricerca dal titolo “Le Repubbliche prima della Repubblica: una storia in 50 oggetti (1796-1946)”. All’incontro interverranno Roberto Balzani (Università di Bologna), Olivier Christin (EPHE, Paris), Pietro Finelli (Domus Mazziniana), Enrico Francia (Università di Padova), Gian Luca Fruci (Università di Pisa), Dino Mengozzi (Università di Urbino), Emanuela Minuto (Università di Pisa), Alessio Petrizzo (Università di Padova), Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia), Ginevra Villani (Università di Padova - EHESS).

Il seminario, organizzato dalla Domus Mazziniana, dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, si inserisce all’interno del progetto nazionale di ricerca biennale (2024-2025) “Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa Unita”, coordinato dal prof. Maurizio Ridolfi e finanziato con il contributo della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale.

 

Fonte: Ufficio stampa

