San Miniato si prepara alla 54esima Mostra del tartufo bianco: ecco le date

Come da tradizione si svolgerà negli ultimi tre weekend di novembre: "Un viaggio nel gusto"

Gli ultimi tre weekend di novembre a San Miniato sono sinonimo, come da tradizione, della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Il borgo della Rocca si prepara alla 54esima edizione, come sempre accompagnata da tipicità da gustare e tanti eventi che saranno presto svelati. Nell'attesa di conoscere i dettagli, continuano nelle frazioni le sagre che porteranno alla Mostra: questo weekend è la volta di Ponte a Egola dove il re della tavola sarà protagonista venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre, per poi proseguire a La Serra.

"Un viaggio nel gusto tra eccellenze italiane, show cooking e il fascino unico del centro storico" scrivono da Fondazione San Miniato Promozione, dando appuntamento al tris di fine settimana, sabato e domenica dalle 10 alle 20, della Mostra Mercato numero 54: le date da segnare in calendario sono 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 novembre.

