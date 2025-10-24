Sequestrati oltre 500 capi contraffatti in Versilia

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Lucca contro l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti falsi sul litorale versiliese. Nel corso di tre distinti interventi effettuati lo scorso weekend, i militari del Gruppo di Viareggio hanno sequestrato 547 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi di note griffe della moda, risultati finemente contraffatti.

Molti degli articoli riportavano riferimenti a imprese estere e persino falsi certificati di originalità e garanzia. I venditori abusivi, spiegano le Fiamme Gialle, operavano nei pressi dei mercati comunali e delle passeggiate litoranee, approfittando dell’afflusso turistico ancora elevato grazie al bel tempo e alla stagione prolungata.

Non è raro, sottolineano gli investigatori, che la merce contraffatta venga offerta a pochi metri di distanza dai negozi che vendono i prodotti originali, con danno per il commercio regolare e i consumatori.