Il sindaco Mini replica al consigliere Grossi sul voto alle Regionali: "Farebbe bene a dimettersi"

"Il consigliere comunale Federico Grossi ha un bel dire a sostenere che il Valdarno inferiore, storicamente è un territorio difficile per la sinistra, - dice il sindaco Fabio Mini - dopo che hanno governato in modo pressoché continuativo per 80 anni, fatta eccezione per quel minimo di alternanza che ha avuto Castelfranco di Sotto con la Democrazia Cristiana. Forse dovrebbe dire che i comuni del Valdarno dall'ultima tornata elettorale per le comunali, che lo vedeva candidato sindaco, per il centrosinistra è diventato un territorio un po' più complicato".

Il sindaco di Castelfranco di Sotto replica alle parole, espresse subito dopo le elezioni del 13 ottobre scorso, del consigliere del gruppo Castelfranco Unita ed ex candidato sindaco di centrosinistra sul risultato delle elezioni. "Un risultato che guarda al futuro", lo definì Federico Grossi in un post l'indomani al voto. "A Castelfranco, il PD con il 38,40% è il primo partito trainato dall'importante risultato di Gabriele Toti con 960 preferenze e di Alessandra Nardini con ben 380 preferenze. Nel nostro Comune, le due coalizioni – centrodestra e centrosinistra – sono di fatto alla pari al 48%, divise da appena 26 voti. Questo risultato, in un Valdarno Inferiore storicamente difficile per il centrosinistra, dovrebbe tutt'altro che rassicurare chi oggi nel centrodestra a Castelfranco tenta di auto-legittimarsi con facili trionfalismi". Per poi concludere: "Il risultato di queste elezioni regionali è la base da cui partire per costruire il futuro. Passo dopo passo, con la determinazione di chi sa che può e deve riconquistare la maggioranza del nostro Comune".

Per Mini, che prosegue in una nota, "a Castelfranco se il Pd ha fatto un risultato decente è solo grazie all'apporto della candidatura dell'ex sindaco Gabriele Toti che ha dimostrato, con l'esito delle elezioni regionali, pur non risultando eletto, di aver saputo creare un rapporto di stima e amicizia con molti elettori, soprattutto sulle frazioni, merito che non possiamo non riconoscere a Toti. Quanto a Grossi e ai risultati del Pd credo che l'ex candidato sindaco dovrebbe fare un po' di autoanalisi e tacere, vista la figura numericamente impalpabile che ha fatto: il candidato alle regionali sostenuto da lui ha totalizzato appena 50 preferenze in tutto il comune, contro le quasi mille di Toti".

"Credo - attacca il sindaco - che dopo questi due insuccessi, il primo la sconfitta elettorale alle consultazioni comunali e il secondo ridicolo risultato del candidato Trapani alle regionali a Castelfranco, Grossi farebbe bene a dimettersi dal consiglio comunale, per rispetto del suo partito e della politica e lasciar fare ad altri. Detto questo noi come coalizione di centrodestra rimaniamo partito di maggioranza e l'elettorato con questo voto regionale, nonostante l'effetto della candidatura dell'ex sindaco di centrosinistra, ci ha confermato maggioranza del comune a dimostrazione che forse alla guida del municipio non stiamo facendo così male e questa fiducia degli elettori, ci darà la forza e l'autorevolezza di portare a compimento il mandato con successo".

