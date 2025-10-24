Sorpreso a rubare in una rosticceria a Rifredi

Cronaca Firenze
Alle prime ore del 24 ottobre a Firenze i carabinieri hanno sorpreso un uomo all’interno di una rosticceria di via Santo Stefano in Pane: lì, secondo la ricostruzione, stava commettendo un furto.

Il soggetto, che si era nascosto nei locali del negozio, è stato bloccato grazie al tempestivo intervento dei militari, attivati dalla Centrale Operativa su segnalazione di un cittadino che aveva notato il danneggiamento della porta d’ingresso.

All’interno di una borsa, i carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva, composta da generi alimentari e bevande, poi restituiti all’esercente. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

