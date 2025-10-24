Termina l’attività il medico di medicina generale Manuela Zagni

Terminerà l’attività il 31 ottobre la dottoressa Manuela Zagni, medico di medicina generale per l’assistenza primaria territoriale di Mugello Ovest, nel comune di Firenzuola. Per lo stesso ambito dal 1° novembre prende servizio il dottor Payam Parniani Far. Trattandosi di un incarico a tempo determinato, gli assistiti della dottoressa Zagni non dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici dell’assistenza primaria in quanto verranno assegnati automaticamente al dottor Parniani Far.

Il medico svolgerà attività ambulatoriale nel Comune di Firenzuola presso i seguenti studi medici: in via Riobarondoli, 16, il lunedì dalle 14 alle 19 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13; in via Piancaldoli, 357, il mercoledì dalle 10 alle 12.30; in via Pietramala Mulino, 226, sempre il mercoledì ma dalle 14.30 alle 16.30; in via Traversa,165/A il giovedì dalle 14 alle 16 e sempre il giovedì in via Bruscoli Chiesa, 56, dalle 16.30 alle 18.30.

Fonte: Ausl Toscana Centro