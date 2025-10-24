Use Computer Gross, verso il derby sulle ali dell'entusiasmo

Sulle ali dell’entusiasmo non solo per le tre vittorie su quattro in questo avvio ma soprattutto per il gioco espresso, l’Use Computer Gross si prepara ad una di quelle gare cerchiate in rosso: il derby con l’Etrusca San Miniato. Appuntamento sabato sera alle 21 (arbitri Cirinei di Pisa e Puliga di Perugia, diretta youtube sul canale use basket tv) in un Pala Sammontana che è facile immaginare gremitissimo come sempre.

“Sabato sera arriva San Miniato – attacca coach Luca Valentino - per noi è il primo derby della stagione, una partita sempre particolare e sentita. Affrontiamo una squadra molto giovane, molto fisica, che gioca ad alto ritmo e che ormai da anni ha fatto di queste caratteristiche il proprio marchio di fabbrica. Una delle cose che salta subito all’occhio è la loro capacità di correre e tirare da tre punti in transizione: basti pensare che nell’ultima uscita vittoriosa contro Arezzo hanno tentato ben 47 triple”.

“Il roster di San Miniato – prosegue - presenta diversi volti nuovi, come Mele e Baldares, e due giocatori che conosciamo bene e che hanno già dimostrato di essere ottimi in questo campionato, come Bellachioma e Pedroni. Nel reparto lunghi, poi, Capozio e Cravero garantiscono fisicità e solidità, completando un gruppo giovane ma molto competitivo”.

“Sappiamo bene – conclude - quanto sarà importante limitare le loro situazioni di contropiede, controllare i rimbalzi e restare molto disciplinati nel difendere l’uno contro uno, perché da lì passa gran parte della loro pericolosità. Dovremo essere solidi, concentrati e capaci di imporre il nostro ritmo, senza farci trascinare dal loro. Ci teniamo ovviamente a fare bene, anche perché vogliamo dare continuità al nostro percorso di crescita e regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Saremo sicuramente spinti dal nostro fantastico Sesto Uomo”.

