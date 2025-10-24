Use Rosa a Giussano contro Autocenter Arese, coach Cioni: "Dobbiamo concentrarci su di noi"

Come sta l’Use Rosa Scotti? La risposta si avrà sabato sera alle 18.30 quando le biancorosse scenderanno in campo a Giussano contro le volpi dell’Autocenter Arese (arbitri Caneva di Collegno e Turello di Rivalta di Torino). Entrambe le squadre viaggiano in classifica a due punti, segno di un inizio di stagione non brillante e, di conseguenza, entrambe aspettano con curiosità questa sfida. “Quella brianzola è una squadra che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione – attacca coach Alessio Cioni – del quintetto ha solo la polacca Szajtauer e Diotti, l’asse play-pivot che è ormai collaudata. Le ragazze aggiunte sono molto forti con Nikolova che considero una delle più pericolose del girone. Questo per dire che a livello delle prime cinque è un’ottima squadra ma, più che sulle avversarie, dobbiamo concentrarci su di noi. Fortunatamente è la prima settimana nella quale abbiamo lavorato con qualche acciacco che si è risolto e quindi ad organico pieno”. “Dovremo giocare una pallacanestro senza tensioni o paure – prosegue - la pallacanestro nostra che abbiamo proposto nel pre-campionato partendo da una certezza che è la difesa. È questa la base su cui costruire tutto e le ragazze lo hanno ben chiaro, come hanno ben chiaro che saranno importanti l’approccio e la voglia di riscatto da mettere in campo”.

Resta da dire che sarà una partita speciale per Lussignoli, la grande ex della partita, e che la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube basket foxes tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate