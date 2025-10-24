Vento forte a Gambassi Terme: impalcatura crolla, nessun ferito

Il forte vento e le piogge intense di questi ultimi giorni hanno provocato non pochi disagi in tutta la regione, investendo anche l’Empolese Valdelsa. Proprio ieri, durante l’allerta per vento intenso, a Gambassi Terme un’impalcatura in un cantiere del capoluogo è stata sradicata, creando una situazione di potenziale pericolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, coordinati dall’Ufficio Tecnico comunale. "Un grande grazie ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, al nostro Ufficio Tecnico e al nostro operaio Federico, che è rimasto in servizio fino al termine delle operazioni - scrive il Comune di Gambassi Terme sui social -. Un ringraziamento anche all’impresa edile che, con disponibilità e rapidità, ha provveduto alla rimozione completa della struttura. La collaborazione e la prontezza di tutti hanno permesso di gestire l’emergenza in sicurezza e senza conseguenze per la cittadinanza".

