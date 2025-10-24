Vento forte a Gambassi Terme: impalcatura crolla, nessun ferito

Cronaca Gambassi Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

I Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’Ufficio Tecnico comunale pronti sul posto hanno rimosso la struttura in sicurezza. I ringraziamenti del Comune

Il forte vento e le piogge intense di questi ultimi giorni hanno provocato non pochi disagi in tutta la regione, investendo anche l’Empolese Valdelsa. Proprio ieri, durante l’allerta per vento intenso, a Gambassi Terme un’impalcatura in un cantiere del capoluogo è stata sradicata, creando una situazione di potenziale pericolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, coordinati dall’Ufficio Tecnico comunale. "Un grande grazie ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, al nostro Ufficio Tecnico e al nostro operaio Federico, che è rimasto in servizio fino al termine delle operazioni - scrive il Comune di Gambassi Terme sui social -. Un ringraziamento anche all’impresa edile che, con disponibilità e rapidità, ha provveduto alla rimozione completa della struttura. La collaborazione e la prontezza di tutti hanno permesso di gestire l’emergenza in sicurezza e senza conseguenze per la cittadinanza".

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
17 Settembre 2025

Servizi straordinari di controllo nell'Empolese Valdelsa: oltre 130 persone identificate, ritirata una patente

Servizi straordinari di controllo nel territorio dell'Empolese Valdelsa: negli ultimi 4 giorni sono stati quasi 60 i militari, 24 pattuglie dei carabinieri di Empoli e delle squadre di intervento operativo [...]

Gambassi Terme
Cronaca
9 Settembre 2025

Scontro tra due mezzi a Gambassi Terme, ci sono feriti

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi a Gambassi Terme sulla SP64. Due mezzi si sono scontrati intorno alle ore 14.30 per motivi ancora da accertare e tre persone, rimaste [...]

Empoli
Cronaca
31 Agosto 2025

Lieve scossa di terremoto in mattinata nell'Empolese Valdelsa

Una scossa di terremoto si è avvertita nella mattinata di domenica 31 agosto nell'Empolese Valdelsa. Si è trattato di una scossa lieve, avvenuta verso le 8, ma che si è [...]



Tutte le notizie di Gambassi Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina