Addio a Raffaello Paloscia, giornalista e voce storica della Fiorentina

Si è spento oggi a 97 anni Raffaello Paloscia, giornalista che ha raccontato per decenni il calcio italiano, diventando un punto di riferimento per generazioni di cronisti. Nato a Urbino il 27 settembre 1928, Paloscia iniziò giovanissimo la sua carriera, esordendo al Corriere dello Sport all’inizio degli anni '50, prima di approdare a La Nazione, dove insieme a Giordano Goggioli contribuì a creare il 'giornale del lunedì', sezione sportiva innovativa per l’epoca.

La sua vita professionale è indissolubilmente legata alla Fiorentina: seguì il primo scudetto del club nel 1955-56 e ne narrò con passione le imprese, compreso il secondo titolo del 1968-69. Il suo stile, elegante e incisivo, lontano da polemiche superflue, lo rese un maestro ammirato dai colleghi e dai lettori.

Paloscia ha collaborato anche con Stadio e il Corriere della Sera e, dopo aver lasciato la redazione fiorentina, è rimasto un volto noto nei talk show sportivi televisivi. Nel 2023, a 95 anni, ricevette la Penna d’Oro e fu accolto come 'ambasciatore' nella Hall of Fame della Fiorentina, ricevendo l’abbraccio di Gianluigi Buffon durante la cerimonia a Coverciano.

Oggi Ast e Ussi Toscana lo ricordano con gratitudine: "Grazie, Raffaello, per tutto quello che hai fatto e per quello che sei stato".

Anche il Presidente Eugenio Giani saluta il giornalista con affetto e riconoscenza, sottolineando: "La Toscana oggi perde un testimone e conoscitore impareggiabile della storia della fiorentina e non solo, una voce autorevole e sempre garbata, un maestro del giornalismo sportivo. Sono profondamente addolorato, esprimo la vicinanza alla famiglia da parte mia e di tutta la Regione Toscana. Ha lasciato un'impronta indelebile, la sua passione e competenza hanno accompagnato generazioni di tifosi. Se ne va il giorno prima della partita della Fiorentina con il 'suo' Bologna. Il suo esempio continuerà ad essere una guida per tanti giovani cronisti sportivi".

