Aggredisce una donna e un anziano in strada a Firenze, 80enne ferito gravemente

Violenza nel quartiere di Novoli, dove un uomo ha aggredito due persone in strada. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’autore sarebbe uno straniero senza fissa dimora e con problemi psichiatrici.

L’episodio più grave è avvenuto intorno alle 23 del 22 ottobre in via Villa Demidoff, dove un 80enne è stato colpito con calci e pugni, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Poco prima, in via Forlanini, lo stesso aggressore avrebbe spinto a terra una ventiquattrenne fiorentina, causandole lesioni lievi.

L’uomo è stato identificato dai militari, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e valutando eventuali provvedimenti.