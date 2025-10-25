Aggredisce una donna e un anziano in strada a Firenze, 80enne ferito gravemente

(foto di archivio)

Violenza nel quartiere di Novoli, dove un uomo ha aggredito due persone in strada. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’autore sarebbe uno straniero senza fissa dimora e con problemi psichiatrici.

L’episodio più grave è avvenuto intorno alle 23 del 22 ottobre in via Villa Demidoff, dove un 80enne è stato colpito con calci e pugni, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Poco prima, in via Forlanini, lo stesso aggressore avrebbe spinto a terra una ventiquattrenne fiorentina, causandole lesioni lievi.

L’uomo è stato identificato dai militari, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e valutando eventuali provvedimenti.


