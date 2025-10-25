Agguato al bus, tre Daspo per tifosi del Pistoia Basket dopo gli scontri a Rieti

Il questore di Rieti, Pasquale Fioco, ha emesso tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi ultras del Pistoia Basket 2000, in seguito ai disordini avvenuti durante la partita contro la Real Sebastiani Rieti, culminati con l’agguato in cui è morto l’autista del pullman dei tifosi toscani.

Secondo la Questura di Rieti, durante l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto alcuni tifosi pistoiesi, reagendo ai cori provocatori dei supporter locali, hanno forzato le barriere per tentare lo scontro fisico, impedito dal pronto intervento delle forze dell’ordine e degli steward.

Nel corso dell’azione, un ventottenne tifoso del Pistoia ha colpito con un calcio al ginocchio un agente di Polizia, provocandogli lesioni non gravi: è stato identificato e denunciato, ricevendo un Daspo di cinque anni. Altri due tifosi, che avevano tentato di impedirne l’identificazione con il volto travisato, sono stati a loro volta colpiti da Daspo di tre anni ciascuno.