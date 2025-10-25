Assalto al bancomat sventato dai carabinieri a Capannori

Fallito la scorsa notte un tentativo di furto al bancomat dell’ufficio postale di via Sottomonte a Guamo, nel comune di Capannori. Tre persone, riprese dal sistema di videosorveglianza da remoto, sono state notate mentre “armeggiavano” vicino allo sportello, provocando l’allarme ai carabinieri.

All’arrivo dei militari, i malviventi sono fuggiti a piedi, abbandonando una Fiat Panda rubata poco prima a Lucca, con il motore ancora acceso, e dileguandosi nei campi circostanti. Nessun ferito e nessun bottino sono stati registrati grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Sempre nella notte sono stati tentati due colpi nel Fiorentino, entrambi falliti. Non è chiaro se i tre casi siano collegati tra loro.

