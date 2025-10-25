'Assassinate la zittella': la commedia al Teatro della Misericordia di Vinci a sostegno de 'I Ragazzi di Cerbaiola'

Il teatro della Misericordia di Vinci (foto dal web gliominiboni.it)

Domenica 23 novembre alle 16.30, una serata di teatro e solidarietà per sostenere i progetti a favore dei ragazzi con disabilità dell’Associazione

L'Associazione 'I Ragazzi di Cerbaiola' presenta lo spettacolo teatrale 'Assassinate la zittella', in programma domenica 23 novembre alle ore 16.30 presso il Teatro della Misericordia di Vinci (Via Pierino da Vinci nr.39). Lo spettacolo, una commedia comica in 3 atti di Gian Carlo Pardini, sarà interpretato dagli attori della Compagnia teatrale 'La Gioconda'.

L'evento è organizzato a scopo benefico a favore dell'Associazione 'I Ragazzi di Cerbaiola' per finanziare, 'Progetti per il dopo di noi', iniziative pensate per garantire il futuro dei figli con disabilità.

"Il 'Dopo di noi' ci sta particolarmente a cuore in quanto abbiamo figli disabili e noi genitori siamo abbastanza anziani da pensare al loro futuro - scrivono dall'Associazione -. Coloro i quali vorranno aiutarci saranno i benvenuti. A tal fine abbiamo in corso l'acquisizione della personalità giuridica che ci permetterà di diventare un soggetto di diritto autonomo e separato dai suoi membri, acquisendo una propria identità legale. L'ente può possedere beni, stipulare contratti, agire in giudizio e avere diritti e obblighi propri, proprio come una persona fisica e, quindi, un autonomia patrimoniale perfetta".

L’Associazione conclude con un invito: "Vi aspettiamo numerosi!".

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 334 1435146

