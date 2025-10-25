Guida in stato d’ebbrezza e sotto effetto di droga: 6 patenti ritirate e 9 denunce nel Fiorentino

Nove denunciati per guida in stato di ebbrezza e droga: questo il bilancio dagli ultimi controlli dei carabinieri della compagnia di Pontassieve, con l’ausilio del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana. Numerosi gli interventi nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo.

Durante i controlli, concentrati su locali pubblici, aree residenziali frequentate dai giovani e le principali strade della zona, sono state identificate 74 persone. Di queste, nove automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con il ritiro di sei patenti e numerose contravvenzioni elevate al codice della strada.

Inoltre, sette giovani, tra cui tre minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di hashish e marijuana. L’azione dei carabinieri conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza sulle strade e nei luoghi frequentati dai giovani.