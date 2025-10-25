Consiglio Comunale di Certaldo: approvate variazioni di bilancio e piani per l’edilizia popolare

Investimenti su sicurezza del territorio, completamento della piscina, efficientamento energetico e acquisto dell’area parcheggio vicino alla stazione; ok unanime ai Piani per l’edilizia economica e popolare

La seduta è stata dedicata a comunicazioni istituzionali e all’esame di proposte di deliberazione su programmazione economico-finanziaria, pianificazione territoriale e gestione dei servizi.

L’Assessore al Bilancio Francesco Betti ha illustrato la variazione di bilancio per il triennio 2025–2027, pari a circa 54mila euro derivanti dai dividendi di Alia S.p.A. Le risorse serviranno a coprire l’aumento dei costi delle utenze e a interventi urgenti, tra cui la messa in sicurezza della frana di Certaldo Alto e la sistemazione del borro del Pian di Sotto (18mila euro).

Ulteriori 65mila euro saranno destinati al completamento della piscina comunale, con tornelli d’ingresso e vetrate di separazione tra le vasche, mentre 35mila euro saranno impiegati al Bocciodromo per il rifacimento della pista e l’efficientamento energetico.

La seduta ha inoltre approvato l’acquisto dell’area a parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Certaldo, attualmente in locazione. L’operazione, del valore di circa 200mila euro, sarà finanziata con un mutuo di 15 anni: la rata annua (circa 17mila euro) sarà inferiore all’affitto attuale (24mila euro), generando un risparmio strutturale.

Infine, è stata approvata la deliberazione sui Piani per l’edilizia economica e popolare, che prevede la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, la sostituzione delle convenzioni e l’eliminazione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione. I cittadini interessati avranno 60 giorni per presentare domanda, con potenziale coinvolgimento di circa 300 unità immobiliari.

Esiti delle votazioni

- Punto 3 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027. Approvato con 10 voti favorevoli (PD, Sarà Certaldo), 4 contrari (Più Certalo e FdI) e 1 astenuto (AVS).

- Punto 4 – Bilancio di previsione 2025–2027 – Variazioni. Approvato con 10 voti favorevoli (PD, Sarà Certaldo), 4 contrari (Più Certalo e FdI) e 1 astenuto (AVS).

- Punto 5 – Acquisto area a parcheggio adiacente la stazione ferroviaria. Approvato con 12 voti favorevoli (PD, Sarà Certaldo, Piu Certaldo) e 2 astenuti (FdI).

- Punto 6 – Piani per l’edilizia economica e popolare. Approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli.

Fonte: Comunale di Certaldo -Ufficio stampa

