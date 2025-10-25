Due reggiseni per la rinascita: la donazione di Feeling Nova al Centro Donna di Empoli

Un gesto di bellezza e sorellanza ha raggiunto il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, punto di riferimento per i tumori femminili: Feeling Nova, il progetto sociale fondato dalla designer Chiara Pasini, ha donato due reggiseni post-operatori innovativi alle donne che stanno affrontando o hanno da poco superato un tumore al seno.

Feeling Nova nasce da un’esperienza personale di Pasini e dalla sua visione di una “rivoluzione gentile”: un luogo reale e virtuale dove le donne possono ritrovare il proprio centro, condividere esperienze, riscoprire la bellezza nella vulnerabilità e costruire relazioni autentiche. Attraverso Nova Underwear e la collezione di reggiseni Wabi Sabi, il progetto propone capi post-operatori confortevoli e funzionali, ma anche colorati e belli, perché, come afferma la designer, “la bellezza è parte della guarigione”.

I tessuti, realizzati in collaborazione con Textilross s.r.l., sono antibatterici, lenitivi e naturalmente rigeneranti; le forme sono studiate per sostenere senza comprimere e per accogliere eventuali protesi esterne.

La donazione rientra nel progetto del “Reggiseno Sospeso”, sostenuto da molte persone durante un’iniziativa organizzata nella città di Empoli e dedicata alla rinascita delle donne operate di tumore al seno.

“Per me è un grande onore poter fare questa donazione all’Ospedale di Empoli, città che mi ha accolta con amore e calore - racconta Chiara Pasini - attraverso il blog di Feeling Nova, la pagina Instagram e le campagne di sensibilizzazione, raccontiamo storie di forza e promuoviamo una nuova cultura del corpo femminile: autentica, libera e inclusiva. Abbiamo ideato gli shooting fotografici di Self Love, esperienze emozionali gratuite dedicate alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico, e questo sarà un altro progetto che desideriamo portare a Empoli.”

Alla consegna erano presenti Francesca Martella, Coordinatore del Centro Donna e Direttore di Oncologia Medica, Luis Sanchez, Direttore della Chirurgia Senologica dell’Azienda Toscana Centro, Pier Giorgio Giannessi, Vicedirettore della Struttura Operativa Complessa di Oncologia Medica, e Francesca Bellini, Direttore del Presidio Ospedaliero San Giuseppe.

“Il Centro Donna, ormai da alcuni anni, sta cercando di espandere le proprie competenze e collaborazioni per supportare in modo innovativo e a tutto tondo le donne affette da tumore, in un’ottica proattiva di genere – spiega Martella – Chiara e i collaboratori di Feeling Nova ci hanno colpito per l’entusiasmo, la vitalità e la voglia di promuovere una nuova cultura del corpo femminile: autentica, libera e inclusiva.”

Il momento della donazione è stato inserito nel mese di ottobre rosa, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

“Abbiamo fatto questa scelta perché ci consente di lanciare un messaggio preciso: ottobre rosa significa sostenere le campagne di screening e prevenzione del tumore al seno ma significa anche stare accanto a tutte le donne, in ogni fase della malattia. Oltre le cure specifiche vogliamo offrire attenzione al loro vissuto, alla loro quotidianità e al loro futuro.”

Con gesti come questo, Feeling Nova continua a trasformare la cura in bellezza, la vulnerabilità in forza e la solidarietà in un ponte tra le donne, ricordando che ogni rinascita inizia dal sentirsi di nuovo vive.

