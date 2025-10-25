Emma Villas Codyeco Lupi Siena pronta al debutto casalingo

Mancano ormai poche ore al debutto in casa per Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che domenica 26 ottobre alle 17 se la giocherà contro Sviluppo Sud Catania. La squadra sta ultimando gli ultimi dettagli in campo e fuori per arrivare alla partita nel massimo della preparazione. C’è ancora tempo per comprare il proprio biglietto tramite CiaoTickets (in prevendita) o direttamente al palazzetto (la biglietteria aprirà alle ore 15). Per chi volesse supportare la squadra per tutta la stagione sia a Santa Croce che a Siena, la campagna abbonamenti che permette di avere il proprio posto in entrambi i palazzetti è ancora aperta.

“L’inizio non è stato positivo ma sono comunque contento dell’approccio alla partita soprattutto nei primi due set” ha dichiarato Gabriele Nelli, opposto e capitano della squadra. “Non siamo riusciti a chiudere i set, nel terzo loro hanno spinto tantissimo e hanno preso il largo”.

Sulla sfida di domenica: “L’inizio è sempre un po’ strano ma noi dobbiamo pensare al nostro, possiamo crescere tantissimo. Il livello della nostra pallavolo è molto alto e vogliamo sfruttare tutte le nostre occasioni, domenica sicuramente avremo già una buona possibilità per fare bene in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo scendere in campo per portare a casa il risultato.”

Una considerazione arriva anche sul campionato di A2 appena iniziato che “sta diventando sempre più competitivo, ci sono tante squadre, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con Prata che ha vinto la regular season e poi è uscita. Sicuramente sono partite che dobbiamo affrontare al massimo.”

Il capitano inoltre chiama la carica anche fuori dal campo, rivolgendosi ai tifosi. “I palazzetti sono difficili. Ogni palazzetto ha la sua storia, come Pineto domenica scorsa, e un palazzetto molto caldo può fare la differenza. Ci aspettiamo anche noi un palazzetto molto pieno di gente, speriamo di avere anche noi quella sensazione e quel pubblico che ci segue. Noi dobbiamo giocare ogni partita al massimo della nostra potenzialità. Il risultato arriva, il campionato è lungo, l'importante adesso è centrare i play-off.”

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena