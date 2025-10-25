Fanno saltare due bancomat nel Fiorentino, ma restano a mani vuote

Cronaca Barberino del Mugello
Due tentativi di assalto a sportelli automatici nella notte in provincia di Firenze si sono conclusi senza bottino per i malviventi.

Intorno alle 4:30 è stato preso di mira un bancomat del Monte dei Paschi di Siena a San Godenzo: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontassieve. Circa un’ora dopo, un secondo colpo è stato tentato allo sportello del Banco Fiorentino Mugello Impruneta e Signa a Barberino del Mugello. Anche in questo caso i responsabili sono fuggiti senza riuscire a portar via denaro.

Secondo gli accertamenti, gli autori avrebbero utilizzato la tecnica della cosiddetta «marmotta», impiegando esplosivo per scardinare gli sportelli e cercare di prelevare il contante evitando i sistemi di sicurezza che lo macchiano con inchiostro. Non è escluso che i due episodi siano opera della stessa organizzazione. Le indagini sono in corso.

